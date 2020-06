[기자수첩] 인종차별 일삼던 기업들의 플로이드 애도

"제발, 숨을 쉴 수 없어요!"



미국 흑인 조지 플로이드의 죽음이 전 세계에 큰 파장을 일으키고 있다. 확실한 범죄자가 아니었음에도 백인 경찰은 '8분 46초' 동안 저항하지도 않고 살려달라 외치는 청년의 목을 눌러 사망에 이르게 했다. 그가 백인이었다면 일어날 가능성이 적었던 사건에 분노한 세계 곳곳에서는 인종차별을 철폐하자는 시위가 전개되고 있다.



전 세계적 물결에 기업들도 나섰다. 이탈리아 명품 브랜드 구찌는 공식 인스타그램과 트위터를 통해 '인종차별을 끝내야한다'는 문구를 올리고 지난 4일에는 시위를 지지하며 관련 기부를 약속했다. 글로벌 스포츠 브랜드 나이키는 자사 슬로건 ‘Just Do It'을 활용해 "이번 한 번만 행동하려 하지 마라(For once, Don't Do It)"는 문구를 SNS에 올렸고, 경쟁사인 아디다스도 나이키의 캠페인을 공유하며 지지했다. 프랑스 유명 화장품 업체 로레알그룹도 '목소리를 내는 것이 중요하다'는 문구를 띄우며 시위에 대한 지지를 표했다.



그 중 눈에 띄는 기업이 있었다. 요가복의 샤넬이라고 불리는 룰루레몬이다. 현재 룰루레몬의 공식 인스타그램 계정에는 플로이드 사건을 추모하는 두 개의 포스팅이 전면에 올라와있다. 지난달 30일 플로이드 사건은 중요한 문제고 우리도 목소리를 내겠다는 포스팅을 올린 후 지난 2일에는 '행동은 말보다 강하다는 문구'와 함께 자신들이 얼마나 인종다양성을 알리는데 투자하고 힘쓰고 있는지, 또 앞으로도 이같은 방향으로 펼쳐나갈 계획이라는 점을 강조해 포스팅을 올렸다.



룰루레몬은 고작 한 달 반 전인 지난 4월 말, 동양인을 차별한 의상 디자인으로 인한 불매운동 압박에 공식적으로 사과했다. 룰루레몬은 중국식 볶음밥 포장 용기에 박쥐가 날개를 뻗고 있는 그림과 함께 '사양할게(NO THANK YOU)'라는 문구를 넣어 중국이 코로나19의 근원이라고 비하했다. 앞서 룰루레몬의 창립자는 "룰루레몬은 일본인들이 L발음을 못해서 읽기 어려워하는 모습이 재미있어서 고안해낸 이름"이라고 소개했을 만큼 룰루레몬은 동양인에 대한 차별적인 시선에서 시작된 기업이다.



인종차별 논란이 일었던 기업들은 룰루레몬만이 아니다. 지금 활발하게 운동에 참여하고 있는 기업들 중 다수가 과거 인종차별 논란을 빚었다. 스페인의 글로벌 SPA브랜드 H&M은 아동 화보에서 흑인 소년에게는 '정글에서 가장 쿨한 원숭이'라고 쓰인 옷을, 백인 소년에게는 '생존 전문가'라고 쓰인 옷을 입혀 비판 받았다. 이탈리아 명품 브랜드 돌체앤가바나는 2016년 여름 화보에서 동양인 모델에게만 턱받침을 하고 파스타를 손으로 집어먹는 모습을 연출해 동양인차별 논란이 일었으나 별다른 조치와 사과는 없었고 해당 화보는 여전히 돌체앤가바나 사이트에서 찾아볼 수 있다.



이외에도 인종차별을 했던 기업들은 셀 수 없이 많다. 과거에 무슨 일이 있었고 어떻게 대처했는지와 관계없이, 어쨌든 현재 이들은 모두 조지 플로이드 추모운동에 동참하는 모습을 보이고 있다. 진심으로 애도하는 건지, 혹은 대세에 편승한 일시적 마케팅인 것인지 아직은 알 수 없다. 하지만 소비자들은 기억하고 지켜보고 있을 것이다.





