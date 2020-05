우리 몸을 더 잘 표현할 수 있는 옷... '비욘드더바디'

코로나 19 바이러스로 인해, 언택트(Untact) 시대를 겨냥한 브랜드들이 대거 출시되고 있다.





사진제공: ㈜비욘드더바디

㈜비욘드더바디(이하 비디)는 우리의 ‘몸’과 그 이상의 가치를 추구하기 위한 신규 브랜드로 홈쇼핑 PD, 행사 기획자, 그래픽 디자이너 등 전·현직 전문가들이 모여 만든 신규 패션 브랜드다. ‘Look Beyond, Beyond the BODY’를 슬로건으로 삼고 우리의 몸을 더 잘 표현할 수 있는 옷을 만드는 것이 목표다.



현재 출시된 아이템은 7부 시그니처 티셔츠로 구김이 쉽게 가지 않고 쿨소재 원단을 사용했다. 목 뒤에 3색 시그니처 로고가 자수로 삽입되어 있으며, 색상은 블랙과 화이트가 있다.



마스크는 네이비와 화이트, 두 가지가 있으며 고급원단인 타키사다 나고야(TAKISADA NAGOYA) 원단으로 제작했다. 끈 조절이 가능하며, 우측 하단에 3색 시그니처 로고가 삽입되어 있다. 전문 모델 류(Ryu)와 진호(Jinho)가 모델 컷에 함께 했으며 현재 네이비 컬러 마스크는 1차 물량이 완판되어 2차 추가 물량을 제작 중이다.



비디는 모바일 쇼핑에 최적화된 사용자인터페이스(UI)와 사용자경험(UX)도 구현했다. 불필요한 상품 설명은 최소화하고 직관적으로 볼 수 있도록 사진 위주로 구성했다.



비디의 회사 로고 및 상징 CI는 아이보리, 레드, 청록 3색을 활용했다. 해당 로고의 디자인은 ㈜삼성물산 패션 부문과 월트디즈니컴퍼니코리아에서 CI를 전문으로 작업한 김용우 CD(Creative director)의 작품이다.



비디 관계자는 "향후 포스트 코로나 시대에 맞춰 나 자신의 몸과 그 이상을 고려하면서, 언택트 시대의 소비자들의 니즈에 맞춘 항균제품, Z세대를 위한 영상 콘텐츠 커머스 및 자동 추천 서비스, AI 챗봇을 통한 즉각 응대 등의 다양한 시도를 할 예정"이라고 밝혔다.



현재 시그니쳐 7부 티셔츠와 마스크는 비디 공식 웹사이트와 살림몰, 쿠팡에서 찾아볼 수 있다.