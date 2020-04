美 캘리포니아·워싱턴 ‘코로나’ 피해 적다는데… IT 기업 재택근무 효과

원격 근무 가능한 디지털 일터… 클라우드·협업 세계로 이동



‘캘리포니아(2명)·워싱턴(8명) vs 뉴욕(63명)·뉴저지(40명)’



뉴욕타임스(NYT)가 16일(현지시각) 집계한 미국 내 주(州)별 사망자수(인구 10만명당) 통계에 따르면 서부와 동부의 명암이 엇갈리고 있다. 경제전문매체 CNBC는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산의 도화선 역할을 했던 두 지역이 이 같은 차이를 보이는 것에 대해 "IT 산업의 이른 ‘사회적 거리두기’ 움직임이 큰 이유"라고 설명했다.





올 1월 미국 샌프란시스코에서 열린 구글 인공지능(AI) 행사./EPA연합뉴스

실리콘밸리가 있는 캘리포니아주는 지난달 19일, 아마존·마이크로소프트(MS)의 본사가 있는 워싱턴주는 지난달 23일 코로나19 확산을 막기 위해 ‘자택 대기 명령’을 발표했다. 반면 트위터, 아마존, 페이스북, 구글, MS, 세일즈포스 등은 이미 지난달 초 직원들에게 재택근무를 권고했다.



CNBC는 주 정부 차원에서 대규모 집회나 휴교령을 내린 것이 코로나19 확산을 막는데 도움이 됐지만 사람들이 집에 머물도록 이끈 것은 IT 기업들이었다고 전했다. 스티브 그롭만 맥아피 최고기술책임자(CTO)는 "IT 산업계는 어디에서나 일할 수 있는 클라우드 컴퓨팅과 협업의 세계로의 이동을 이끌었기에 (재택근무가) 가능했다"고 말했다.



반면 뉴욕의 은행, 디트로이트의 자동차 회사 등은 시스템이 갖춰져 있지 않고 업무 특성상 집에서 일을 할 수 없는 구조다. 그롭만 CTO는 "서부만 지역(캘리포니아·워싱턴)은 주로 디지털 경제와 디지털 일터로 이뤄져 있다"면서 "근로자들이 원격 근무 기술에 친숙하고 사업들도 원격에 적합하다"고 했다.



뉴욕주가 비필수 사업장 폐쇄(셧다운) 조치를 다음달 15일까지 연장한 반면 캘리포니아 등은 경제활동 재개를 준비하고 있다. CNBC는 "주 정부 차원에서 업무복귀를 준비함에 따라 IT 기업들은 원격 모드에서 사무실로 재빨리 전환할 수 있고, 미래를 위해 더욱 유연한 근무체제를 구축할 수 있다"고 했다.