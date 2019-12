주가 420달러 돌파, 사상 최고





미국 전기차 업체 테슬라의 주가가 23일(현지 시각) 한때 420달러(약 49만원)를 돌파하며 사상 최고치를 기록했다. CNN은 "테슬라의 주가가 장중 422.01달러까지 올랐다가, 최종 419.22달러로 마감됐다"며 "뒤죽박죽 한 해를 보낸 테슬라로선 놀라운 성과"라고 보도했다.



테슬라의 최고경영자(CEO) 일론 머스크〈사진〉에게 '420달러'는 각별한 의미를 갖는다. 머스크는 작년 8월 트위터에 '테슬라를 주당 420달러에 비(非)상장사로 전환하는 것을 검토하고 있다. 자금은 확보돼 있다'고 올렸다. 이 트윗이 올라오자마자 테슬라 주가는 11%나 폭등했다. 그러자 미 증권거래위원회가 머스크를 주가 조작 등 증권 사기 혐의로 고소했다. 머스크가 주가 부양을 위해 상장폐지 카드를 활용했다고 판단한 것이다. 당시 머스크는 2000만달러(약 233억원)의 벌금을 내고 이사회 의장직을 포기하는 조건으로 SEC와 합의하고 기소를 면했다.



테슬라는 올 하반기 들어 경영 실적이 개선되고 있다. 지난달 전기차 픽업트럭인 '사이버트럭' 신차를 공개했고, 중국 상하이에 생산공장 '기가팩토리' 운영도 시작했다. 한편, 미국에서 '420'은 대마초 흡연을 뜻하는 속어이기도 하다. 1970년대 캘리포니 아 히피족들이 학교 수업이 다 끝난 오후 4시 20분에 모여 대마초를 함께 피웠다는 데서 유래했다는 이야기가 전해진다. 머스크는 이날 트위터에 '주가 높다 하하'(Whoa, the stock price is so high lol)라고 써서 올렸다. 대마초 흡연 논란을 불렀던 머스크가 '마약에 취한 상태(high)'란 표현을 이용해 농담을 한 것으로 보인다.